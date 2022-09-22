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أســــــرة

نصائح لاستقرار العلاقة الزوجية

منذ 8 دقائق
  يقول المختصون في العلاقات الزوجية إن استقرار العلاقة بين الشريكين يحتاج إلى عدة خطوات وأمور لتحقيق تناغم وتوطد علاقة كل طرف بالآخر، وحفاظا على الهدوء. ويؤكد المختصون أنه بعد الزواج تقع على عاتق الزوجة مسؤولية كبيرة تتجلى في الحفاظ على حياتها الجديدة، واستقرار علاقتها بشريكها ماأكمل القراءة »

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منذ 8 دقائق


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