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أســــــرة

عزلة المراهق… ناقوس خطر

منذ 8 دقائق
Upset young man talking with his father.
ابتعاده عن المقربين منه وحرصه على البقاء وحيدا يدعوان للقلق قد يتغير سلوك الأطفال عند بلوغهم سن المراهقة، لكن في الكثير الأحيان يكون التغير مفاجئا، وهو ما يمكن أن يقلق أسرته. وغالبا ما تكون وراء هذا التغير المفاجئ، أسباب كثيرة، وقد يكون في الكثير من الأحيان بمثابةأكمل القراءة »

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منذ 8 دقائق


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