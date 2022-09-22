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الصباح الفني

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منذ 4 دقائق
إيرلندية‭ ‬ابتلعت‭ ‬55‭ ‬بطارية نجح‭ ‬أطباء‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬جامعة‭ ‬سانت‭ ‬فنسنت‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الإيرلندية‭ ‬دبلن‭ ‬في‭ ‬إنقاذ‭ ‬حياة‭ ‬امرأة‭ ‬ابتلعت‭ ‬55‭ ‬بطارية‭. ‬وكشف‭ ‬الأطباء‭ ‬أن‭ ‬امرأة‭ ‬عجوز‭ ‬دخلت‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حرجة‭ ‬إثر‭ ‬قيامها‭ ‬بذلك‭ ‬التصرف‭ ‬الغريب‭ ‬وغير‭ ‬المبرر،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬موقع‭ “‬ساينس‭ ‬أليرت‭” ‬العلمي‭. ‬وأوضح‭أكمل القراءة »

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