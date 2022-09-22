الصباح الفني
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إيرلندية ابتلعت 55 بطارية نجح أطباء في مستشفى جامعة سانت فنسنت بالعاصمة الإيرلندية دبلن في إنقاذ حياة امرأة ابتلعت 55 بطارية. وكشف الأطباء أن امرأة عجوز دخلت إلى المستشفى في حالة حرجة إثر قيامها بذلك التصرف الغريب وغير المبرر، حسب ما أفاد موقع “ساينس أليرت” العلمي. وأوضحأكمل القراءة »
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