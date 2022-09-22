الرياضة
“كراطة” بالرجاء
التونسي الكبير الأقرب لتدريب الفريق والبدراوي قال إن البنزرتي هو من قرر الرحيل وصل الخلاف بين عزيز البدراوي، رئيس الرجاء الرياضي، وفوزي البنزرتي، مدرب الفريق، إلى الباب المسدود، بسبب انتقاد الأخير للانتدابات، لتبرير الانطلاقة الخاطئة للنادي في البطولة الوطنية (نقطتان في ثلاث مباريات)، وهو ما دفع الرئيسأكمل القراءة »
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