الرياضة
العنصرية تهز “الليغا”
اتهامات لجماهير أتلتيكو ولاعبي الفريق باستهداف فينيسيوس اهتزت “الليغا” الإسبانية على واقعة تعرض البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، للعنصرية، بملعب أتلتيكو مدريد، خلال المواجهة التي جمعت بينهما، نهاية الأسبوع الماضي، وانتهت بفوز الملكي بهدفين لواحد. ولم تنتظر رابطة الأندية الإسبانية طويلا، لتعلن عن فتح تحقيق فيأكمل القراءة »
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