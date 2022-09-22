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اللويزي‭… ‬تطويع‭ ‬الأسلاك‭ ‬لصنع‭ ‬مجسمات‭ ‬

منذ 10 ثواني
عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬اللويزي‭                                    (‬خاص‭)‬
إبداعاته‭ ‬تلقى‭ ‬رواجا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬زبائن‭ ‬داخل‭ ‬المغرب‭ ‬وخارجه يعتبر‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬اللويزي‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬المغاربة‭ ‬الذين‭ ‬اختاروا‭ ‬مجال‭ ‬الفن‭ ‬التشكيلي‭ ‬لإبداع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬اللوحات‭ ‬والقطع‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬مجسمات،‭ ‬إذ‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تحظى‭ ‬بإعجاب‭ ‬المهتمين‭ ‬بهذا‭ ‬المجال‭ ‬الذين‭ ‬يقتنونها‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المغرب‭ ‬وخارجه‭.‬ واختار‭ ‬اللويزي‭أكمل القراءة »

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منذ 10 ثواني


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