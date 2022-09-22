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اللويزي… تطويع الأسلاك لصنع مجسمات
إبداعاته تلقى رواجا من قبل زبائن داخل المغرب وخارجه يعتبر عبد اللطيف اللويزي من بين الشباب المغاربة الذين اختاروا مجال الفن التشكيلي لإبداع مجموعة من اللوحات والقطع عبارة عن مجسمات، إذ نجح في أن تحظى بإعجاب المهتمين بهذا المجال الذين يقتنونها من داخل المغرب وخارجه. واختار اللويزيأكمل القراءة »
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