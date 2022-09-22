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الصباح الفني

الشرادي‮ ‬و‭”‬الصحراء‭ ‬مغربية‭”‬

منذ 6 ثواني
سعيد‭ ‬الشرادي‭ (‬خاص‭)‬
قال‭ ‬الفنان‭ ‬سعيد‭ ‬الشرادي‭ ‬إن‭ ‬إنتاج‭ ‬أغنية‭ ‬حسانية‭ ‬مصورة‭ ‬بعنوان‭ “‬الصحراء‭ ‬مغربية‭” ‬تعد‭ ‬احتفاء‭ ‬بالمنجزات‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‭ ‬بالأقاليم‭ ‬الجنوبية،‭ ‬سواء‭ ‬تعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بالنهضة‭ ‬العمرانية‭ ‬والاقتصادية‭  ‬أو‭ ‬حجم‭ ‬الاستثمارات‭ ‬التي‭ ‬استقطبتها‭.‬ واعتبر‭ ‬الشرادي‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬يحتفي‭ ‬بإنجازات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المغربية‭ ‬التي‭ ‬توجت‭ ‬باعتراف‭ ‬دول‭ ‬كبرى‭أكمل القراءة »

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منذ 6 ثواني


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