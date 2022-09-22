الصباح الفني
الشرادي و”الصحراء مغربية”
قال الفنان سعيد الشرادي إن إنتاج أغنية حسانية مصورة بعنوان “الصحراء مغربية” تعد احتفاء بالمنجزات التي تحققت على كافة الأصعدة بالأقاليم الجنوبية، سواء تعلق الأمر بالنهضة العمرانية والاقتصادية أو حجم الاستثمارات التي استقطبتها. واعتبر الشرادي أن هذا العمل يحتفي بإنجازات الدبلوماسية المغربية التي توجت باعتراف دول كبرىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا