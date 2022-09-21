وطنية
وفيات أطفال خدج تفجر غضب نقابيين
فرض الأداء على الفقراء في مستعجلات أكبر مستشفى ينتظر الجزاء فجر نقابيون ملفات خطيرة، تتعلق بتجاوزات واختلالات تطول المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، مطالبين صناع القرار في الوزارة الوصية بإحالتها على المجلس الأعلى للحسابات. ولامتصاص الضغوطات التي بدأت تمارس على وزير الصحة العمومية، وانخرط فيها نقابيون،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا