الصباح الـتـربـوي
طبول البحتري تقرع في عين الشق
لم تغير مدرسة البحتري التابعة للمديرية الإقليمية بعين الشق (البيضاء) طريقة استقبال التلاميذ في الأسبوع الأول من السنة الدراسية، إذ يحرص طاقمها على قرع الطبول لإزالة هاجس الخوف وإدخال الفرحة على الصغار الوافدين، في مهرجان حلويات وهدايا بمشاركة الأطر العاملة بالمؤسسة وجمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ وأصدقاء البحتري،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا