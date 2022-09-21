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الصباح الـتـربـوي

طبول البحتري تقرع في عين الشق

منذ 4 دقائق
لم تغير مدرسة البحتري التابعة للمديرية الإقليمية بعين الشق (البيضاء) طريقة استقبال التلاميذ في الأسبوع الأول من السنة الدراسية، إذ يحرص طاقمها على قرع الطبول لإزالة هاجس الخوف وإدخال الفرحة على الصغار الوافدين، في مهرجان حلويات وهدايا بمشاركة الأطر العاملة بالمؤسسة وجمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ وأصدقاء البحتري،أكمل القراءة »

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