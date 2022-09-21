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الرياضة

المولودية يخسر ثلاثة لاعبين

منذ 56 ثانية
خسر مولودية وجدة خدمات ثلاثة لاعبين أساسيين دفعة واحدة، بعد مباراته أمام ضيفه الفتح الرياضي التي جمعتهما لحساب الدورة الثالثة من البطولة الوطنية. وأعلن مولودية وجدة، عبر موقعه الرسمي، عن إصابة مروان مزواري و ياسين الواكيلي و ياسين الفيلالي. وأكدت الفحوصات الطبية إصابة المزواري والفيلالي بتمدد فيأكمل القراءة »

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منذ 56 ثانية


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