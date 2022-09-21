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منذ دقيقتين
كرزون تطرح “تفاحة” تستعد النجمة الأردنية ديانا كرزون لطرح أغنية جديدة بعنوان “تفاحة” على موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومنصات الموسيقى المختلفة، وهي من كلمات عمر ساري وألحان محمد بشار، وتوزيع خالد مصطفى. وطرحت كرزون، أخيرا، أغنية تحمل اسم “نجم مصر” من كلمات وألحان محمد مصطفى ملك، وتوزيع وميكسأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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