وطنية
حملة “ائتلاف 490” حدادا على مريم
أطلقت “الخارجات عن القانون”، حملة تواصلية على مواقع التواصل الاجتماعي، حدادا على مريم، الفتاة البالغة 14 سنة فقط، التي توفيت قبل أسابيع، ضحية عملية إجهاض سري. وامتلأت الصفحات والحسابات الخاصة بأعضاء “ائتلاف 490” والمتعاطفين مع مطالب “الخارجات عن القانون”، ب”هاشتاغ” مريم، وعبارات التضامن مع الطفلة التيأكمل القراءة »
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