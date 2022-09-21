fbpx
وطنية

حملة‭ “‬ائتلاف‭ ‬490‭” ‬حدادا‭ ‬على‭ ‬مريم

منذ 46 ثانية
أطلقت‭ “‬الخارجات‭ ‬عن‭ ‬القانون‭”‬،‭ ‬حملة‭ ‬تواصلية‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬حدادا‭ ‬على‭ ‬مريم،‭ ‬الفتاة‭ ‬البالغة‭ ‬14‭ ‬سنة‭ ‬فقط،‭ ‬التي‭ ‬توفيت‭ ‬قبل‭ ‬أسابيع،‭ ‬ضحية‭ ‬عملية‭ ‬إجهاض‭ ‬سري‭. ‬ وامتلأت‭ ‬الصفحات‭ ‬والحسابات‭ ‬الخاصة‭ ‬بأعضاء‭ “‬ائتلاف‭ ‬490‭” ‬والمتعاطفين‭ ‬مع‭ ‬مطالب‭ “‬الخارجات‭ ‬عن‭ ‬القانون‭”‬،‭ ‬ب‭”‬هاشتاغ‭” ‬مريم،‭ ‬وعبارات‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬الطفلة‭ ‬التي‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 46 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.