الرياضة
خروقات بجمع “الواف”
شهد الجمع العام لوداد فاس لكرة القدم خروقات عديدة للقانون، أمام أنظار ممثل الجامعة الملكية والعصبة الاحترافية والسلطة المحلية، وفي غياب وسائل الإعلام. وتم انتخاب رئيس دون فتح باب الترشيحات في الآجال القانونية، كما تم إبلاغ المنخرطين بمكان وموعد الجمع العام ليلة واحدة، قبل عقده. وحضر 17أكمل القراءة »
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