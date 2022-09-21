أســــــرة
سريعو البكاء… الفشل في ضبط المشاعر
قالت الكوتش حنان أوبيضار، إنه كثيرا ما نصادف أشخاصا سريعي البكاء، يعجزون عن التحكم في دموعهم أمام الآخرين، حتى لو كان الموقف لا يستدعي البكاء. وأوضحت أوبيضار في حديثها مع “الصباح” أن هذه الفئة من الأشخاص، نوعان، الأول غالبا ما يذرفون الدموع في الوقت الذي يشعرون فيهأكمل القراءة »
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