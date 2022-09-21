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أســــــرة

سريعو‭ ‬البكاء‭… ‬الفشل‭ ‬في‭ ‬ضبط‭ ‬المشاعر

منذ 13 ثانية
قالت‭ ‬الكوتش‭ ‬حنان‭ ‬أوبيضار،‭ ‬إنه‭ ‬كثيرا‭ ‬ما‭ ‬نصادف‭ ‬أشخاصا‭ ‬سريعي‭ ‬البكاء،‭ ‬يعجزون‭ ‬عن‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬دموعهم‭ ‬أمام‭ ‬الآخرين،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬الموقف‭ ‬لا‭ ‬يستدعي‭ ‬البكاء‭.‬ وأوضحت‭ ‬أوبيضار‭ ‬في‭ ‬حديثها‭ ‬مع‭ “‬الصباح‭” ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬من‭ ‬الأشخاص،‭ ‬نوعان،‭ ‬الأول‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬يذرفون‭ ‬الدموع‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يشعرون‭ ‬فيه‭أكمل القراءة »

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منذ 13 ثانية


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