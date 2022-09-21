الصباح الـتـربـوي
دخول جديد بمشاكل قديمة بالحسيمة
نقص في البنية التحتية والموارد البشرية وكيفية تدبير الفائض لسد الخصاص تعثرت الانطلاقة الفعلية للموسم الدراسي بالعديد من المؤسسات التعليمية بإقليم الحسيمة، بسبب الخصاص في الموارد البشرية نتج عنه ضم العديد من المستويات على حساب الجودة، ما أدى إلى رفع معدلات الاكتظاظ. ومازالت الأقسام المشتركة في العديدأكمل القراءة »
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