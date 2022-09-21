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أســــــرة

‭”‬إيتيكيت‭” ‬الطفل‭ ‬والأماكن‭ ‬العامة

منذ 20 ثانية
لا‭ ‬ينبغي‭ ‬الصراخ‭ ‬في‭ ‬وجهه‭           (‬خاص‭)‬
يؤكد‭ ‬المختصون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ “‬الإيتيكيت‭” ‬أن‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الأطفال،‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬العامة‭ ‬يقتضي‭ ‬اتباع‭ ‬بعض‭ ‬القواعد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬صورتهم‭ ‬وآبائهم‭ ‬أمام‭ ‬المحيطين‭ ‬بهم‭.‬ واسترسل‭ ‬المختصون‭ ‬أن‭ ‬فقدان‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬تصرفات‭ ‬الأطفال‭ ‬خارج‭ ‬المنزل‭ ‬يعكس‭ ‬افتقارهم‭ ‬للأدب‭ ‬وفشل‭ ‬الآباء‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬مختلف‭ ‬المواقف‭ ‬والتحكم‭ ‬فيها‭.‬ وينصح‭أكمل القراءة »

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