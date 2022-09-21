أســــــرة
”إيتيكيت” الطفل والأماكن العامة
يؤكد المختصون في مجال “الإيتيكيت” أن التعامل مع الأطفال، في الأماكن العامة يقتضي اتباع بعض القواعد من أجل الحفاظ على صورتهم وآبائهم أمام المحيطين بهم. واسترسل المختصون أن فقدان السيطرة على تصرفات الأطفال خارج المنزل يعكس افتقارهم للأدب وفشل الآباء في إدارة مختلف المواقف والتحكم فيها. وينصحأكمل القراءة »
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