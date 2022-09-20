أســــــرة
احذروا “المانكير”
الدكتورة شادي قالت إن مرضى نقص المناعة والسكري أكثر عرضة حذرت الدكتورة أمل شادي، طبيبة عامة، من المشاكل التي تسببها تقنية العناية بالأظافر “المانكير»، مؤكدة أنها من أسباب الإصابة بمرض «الداحس»، الذي ينتج عنه التهاب النسيج المحيط بها. عن أعراض الداحس وأسباب متعددة للإصابة به وكيفية علاجهأكمل القراءة »
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