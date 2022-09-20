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تكريم الصايل والتازي والمريقي
شهادات في حق المبدعين واعتراف بمجهوداتهم في دعم السينما تم، مساء الجمعة الماضي بطنجة، تكريم نور الدين الصايل والمنتجة سعاد المريقي، والمخرج المغربي محمد عبد الرحمان التازي، في افتتاح فعاليات الدورة 22 من المهرجان الوطني للفيلم. وقال محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة، في كلمته في افتتاح المهرجان،أكمل القراءة »
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