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اذاعة وتلفزيون

تكريم الصايل والتازي والمريقي

منذ دقيقتين
شهادات في حق المبدعين واعتراف بمجهوداتهم في دعم السينما تم، مساء الجمعة الماضي بطنجة، تكريم نور الدين الصايل والمنتجة سعاد المريقي، والمخرج المغربي محمد عبد الرحمان التازي، في افتتاح فعاليات الدورة 22 من المهرجان الوطني للفيلم. وقال محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة، في كلمته في افتتاح المهرجان،أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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