وطنية
ضحايا وداديات يحتجون بالرباط
اختار ضحايا مافيا وداديات سكنية، تدشين الموسم الاجتماعي بوقفة احتجاجية سلمية، شارك فيها العديد من المنخرطين في وداديات سكنية بالصخيرات وتمارة والهرهورة، للاحتجاج على التماطل الذي تعرفه ملفاتهم، بعد 17 سنة من الانتظار. وأكدت مصادر مقربة من الودادية، التي دعت إلى تنظيم الوقفة، السبت الماضي، أن الوقفةأكمل القراءة »
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