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وطنية

ضحايا‭ ‬وداديات‭ ‬يحتجون‭ ‬بالرباط

منذ دقيقة واحدة
اختار‭ ‬ضحايا‭ ‬مافيا‭ ‬وداديات‭ ‬سكنية،‭ ‬تدشين‭ ‬الموسم‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بوقفة‭ ‬احتجاجية‭ ‬سلمية،‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المنخرطين‭ ‬في‭ ‬وداديات‭ ‬سكنية‭ ‬بالصخيرات‭ ‬وتمارة‭ ‬والهرهورة،‭ ‬للاحتجاج‭ ‬على‭ ‬التماطل‭ ‬الذي‭ ‬تعرفه‭ ‬ملفاتهم،‭ ‬بعد‭ ‬17‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬الانتظار‭.‬ وأكدت‭ ‬مصادر‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬الودادية،‭ ‬التي‭ ‬دعت‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬الوقفة،‭ ‬السبت‭ ‬الماضي،‭ ‬أن‭ ‬الوقفة‭أكمل القراءة »

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