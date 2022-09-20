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أســــــرة

خطوات للوقاية منه

منذ 11 دقيقة
تعتبر الوقاية من الخطوات المهمة لتفادي المشاكل الناتجة عن «الداحس» ويأتي في مقدمتها الحفاظ على النظافة الشخصية، لذلك ينبغي الحرص دائما على بقاء اليدين والقدمين نظيفتين لمنع البكتيريا من الدخول بين الأظافر والنسيج المحيط بها. وينصح بتجنب الأذى الذي يتم إلحاقه بالأظافر عن طريق العض أو استعمالأكمل القراءة »

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منذ 11 دقيقة


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