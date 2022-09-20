وطنية
”أوراش” يحدث 60 ألف منصب شغل
البرنامج يهدف إلى توفير 250 ألف فرصة عمل على مدى سنتين تمكن برنامج “أوراش” من إحداث 60 ألف منصب شغل منذ إطلاقه، قبل ثمانية أشهر. ويهم هذا البرنامج الأشخاص الذين فقدوا عملهم، خلال أزمة “كوفيد 19”، ويهدف إلى إحداث 250 ألف منصب شغل، خلال سنتين. وأفاد يونسأكمل القراءة »
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