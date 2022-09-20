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وطنية

‭”‬أوراش‭” ‬يحدث‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬منصب‭ ‬شغل

منذ 18 ثانية
البرنامج‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬فرصة‭ ‬عمل‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬سنتين تمكن‭ ‬برنامج‭ “‬أوراش‭” ‬من‭ ‬إحداث‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬منصب‭ ‬شغل‭ ‬منذ‭ ‬إطلاقه،‭ ‬قبل‭ ‬ثمانية‭ ‬أشهر‭. ‬ويهم‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬فقدوا‭ ‬عملهم،‭ ‬خلال‭ ‬أزمة‭ “‬كوفيد‭ ‬19‭”‬،‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬منصب‭ ‬شغل،‭ ‬خلال‭ ‬سنتين‭.‬ وأفاد‭ ‬يونس‭أكمل القراءة »

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