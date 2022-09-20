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وطنية

صفقات‭ ‬مجمدة‭ ‬بسبب‭ ‬رقمنة‭ ‬معطوبة

منذ 13 ثانية
غيثة‭ ‬مزور‭ ‬وزيرة‭ ‬الانتقال‭ ‬الرقمي‭                                   (‬أرشيف‭)‬
خلل‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬التوقيع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬يجمد‭ ‬التزامات‭ ‬بالنفقات‭ ‬لمدة‭ ‬تجاوزت‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر أخفق‭ ‬بعض‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬امتحان‭ ‬الرقمنة،‭ ‬إذ‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تحاول‭ ‬فيه‭ ‬الحكومة‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬فساد‭ ‬الصفقات‭ ‬العمومية‭ ‬بفرض‭ ‬مسطرة‭ ‬المصادقة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬تعثرت‭ ‬بعض‭ ‬القطاعات‭ ‬في‭ ‬استعمال‭ ‬المنصات‭ ‬المعدة‭ ‬لذلك،‭ ‬فتحول‭ ‬الهدر‭ ‬من‭ ‬المال‭ ‬العام‭أكمل القراءة »

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