وطنية
صفقات مجمدة بسبب رقمنة معطوبة
خلل في نظام التوقيع الإلكتروني يجمد التزامات بالنفقات لمدة تجاوزت أربعة أشهر أخفق بعض الوزراء في امتحان الرقمنة، إذ في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الحد من فساد الصفقات العمومية بفرض مسطرة المصادقة الإلكترونية، تعثرت بعض القطاعات في استعمال المنصات المعدة لذلك، فتحول الهدر من المال العامأكمل القراءة »
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