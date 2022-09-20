أســــــرة
شفاء في غضون 10 أيام
يؤكد الأطباء أنه عادة ما يشفى المصاب من الداحس الحاد في مدة تتراوح ما بين 5 و10 أيام، أما الداحس المزمن فيتطلب عدة أسابيع يتم خلالها أخذ مجموعة من الأدوية، منها مضادات الفطريات. وفي بعض الحالات فإنه حتى بعد العلاج الطبي المناسب ، قد يعود الداحس للظهور،أكمل القراءة »
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