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وطنية

إبعاد‭ ‬ملف‭ ‬الصحراء‭ ‬عن‭ ‬مؤتمر‭ ‬النقابات‭ ‬العربية

منذ 7 ثواني
نجح‭ ‬الاتحاد‭ ‬المغربي‭ ‬للشغل،‭ ‬في‭ ‬إبعاد‭ ‬ملف‭ ‬الصحراء‭ ‬المغربية‭ ‬عن‭ ‬أشغال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الثالث‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للنقابات،‭ ‬المنعقد‭ ‬أخيرا‭ ‬بوهران،‭ ‬واستبعاد‭ ‬أي‭ ‬إقحام‭ ‬لملف‭ ‬الوحدة‭ ‬الترابية،‭ ‬أو‭ ‬حضور‭ ‬وفد‭ ‬عن‭ ‬الكيان‭ ‬الانفصالي‭ ‬لأشغال‭ ‬المؤتمر‭.‬ وأفادت‭ ‬مصادر‭ ‬نقابية‭ ‬أن‭ ‬الوفد‭ ‬النقابي‭ ‬المغربي،‭ ‬الذي‭ ‬حضر‭ ‬أشغال‭ ‬مؤتمر‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للنقابات،‭أكمل القراءة »

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منذ 7 ثواني


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