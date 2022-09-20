وطنية
إبعاد ملف الصحراء عن مؤتمر النقابات العربية
نجح الاتحاد المغربي للشغل، في إبعاد ملف الصحراء المغربية عن أشغال المؤتمر الثالث للاتحاد العربي للنقابات، المنعقد أخيرا بوهران، واستبعاد أي إقحام لملف الوحدة الترابية، أو حضور وفد عن الكيان الانفصالي لأشغال المؤتمر. وأفادت مصادر نقابية أن الوفد النقابي المغربي، الذي حضر أشغال مؤتمر الاتحاد العربي للنقابات،أكمل القراءة »
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