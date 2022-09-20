اذاعة وتلفزيون
“MO” يشد الأنظار في “نتفليكس”
حقق مسلسل “MO” على منصة “نتفليكس” نسب مشاهدة عالية عالميا، واعتبره النقاد فكرة مغايرة عن العرب. وتحدثت بطلة المسلسل الفنانة فرح بسيسو، في تصريحات إعلامية، عن تجربتها الشخصية في استرجاع ذكريات الهجرة، التي عاشتها مرتين في حرب الخليج وحرب سوريا، عبر تقديم المسلسل الذي يحكي قصة عائلةأكمل القراءة »
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