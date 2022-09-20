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وطنية

وهبي‭: ‬وضعنا‭ ‬جيد‭ ‬داخل‭ ‬الحكومة

منذ ثانيتين
وهبي‭ ‬أكد‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬حزبه‭ ‬مع‭ ‬الأغلبية‭                                                       (‬أرشيف‭)‬
حول‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬وهبي،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لـ‭ “‬البام‭”‬،‭ ‬خلافاته‭ ‬مع‭ ‬الصحافة،‭ ‬التي‭ ‬تنتقده‭ ‬وفق‭ ‬الشروط‭ ‬والقواعد‭ ‬المهنية،‭ ‬إلى‭ ‬معركة‭ ‬يومية،‭ ‬يذكرها‭ ‬بالسوء،‭ ‬كلما‭ ‬جاء‭ ‬ليخطب‭ ‬في‭ ‬تجمع‭ ‬حزبي،‭ ‬أو‭ ‬مؤتمر‭ ‬من‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الجهوية‭ ‬لحزبه‭.‬ وطالب‭ ‬وهبي‭ ‬مؤتمري‭ ‬حزبه‭ ‬بجهة‭ ‬الرباط‭ ‬سلا‭ ‬القنيطرة،‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الأحد‭)‬،‭ ‬بالاستمرار‭ ‬في‭أكمل القراءة »

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منذ ثانيتين


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