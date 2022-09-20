وطنية
وهبي: وضعنا جيد داخل الحكومة
حول عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لـ “البام”، خلافاته مع الصحافة، التي تنتقده وفق الشروط والقواعد المهنية، إلى معركة يومية، يذكرها بالسوء، كلما جاء ليخطب في تجمع حزبي، أو مؤتمر من المؤتمرات الجهوية لحزبه. وطالب وهبي مؤتمري حزبه بجهة الرباط سلا القنيطرة، أول أمس (الأحد)، بالاستمرار فيأكمل القراءة »
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