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الرياضة

الجامعة تفاوض الغازي

منذ دقيقة واحدة
كشف أنور الغازي، لاعب إندهوفن الهولندي، أنه قطع علاقاته مع الاتحاد الهولندي لكرة القدم، وبدا منذ مدة في اتصالات مباشرة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، للعب للأسود. وأوضح الغازي في تصريح لوسائل إعلام هولندية، أنه غاضب على الاتحاد الهولندي، بسبب ابعاده، وتهميشه من قبل مدربه، بعدأكمل القراءة »

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