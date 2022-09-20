الصباح الفني
بنحاس يشدو في “عاصمة الأنوار”
الدورة تحتفي بالراحل البياتي وتنفتح على الأندلسي والملحون والشكوري يعود الفنان كوهن بنحاس إلى الواجهة من خلال حفل غنائي سيحييه بمسرح محمد الخامس بالرباط ليلة 28 شتنبر الجاري، ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان “عاصمة الأنوار للثقافة والفنون”. التظاهرة التي تنظمها النقابة المهنية لمبدعي الأغنية، وزعت أنشطة المهرجانأكمل القراءة »
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