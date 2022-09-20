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الصباح الفني

بنحاس‭ ‬يشدو‭ ‬في‭ “‬عاصمة‭ ‬الأنوار‭”‬

منذ دقيقتين
ملصق‭ ‬الدورة‭                              (‬خاص‭)‬
الدورة‭ ‬تحتفي‭ ‬بالراحل‭ ‬البياتي‭ ‬وتنفتح‭ ‬على‭ ‬الأندلسي‭ ‬والملحون‭ ‬والشكوري يعود‭ ‬الفنان‭ ‬كوهن‭ ‬بنحاس‭ ‬إلى‭ ‬الواجهة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬غنائي‭ ‬سيحييه‭ ‬بمسرح‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭ ‬بالرباط‭ ‬ليلة‭ ‬28‭ ‬شتنبر‭ ‬الجاري،‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬الثانية‭ ‬لمهرجان‭ “‬عاصمة‭ ‬الأنوار‭ ‬للثقافة‭ ‬والفنون‭”.‬ التظاهرة‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬النقابة‭ ‬المهنية‭ ‬لمبدعي‭ ‬الأغنية،‭ ‬وزعت‭ ‬أنشطة‭ ‬المهرجان‭أكمل القراءة »

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