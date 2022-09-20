الرياضة
سكومة يوقع للكوكب
وقع أيوب سكومة للكوكب المراكشي، المنتمي للقسم الوطني للهواة، بعدما لم يتوصل بعروص من القسمين الأول، والثاني، عقب انفصاله عن الوداد الرياضي. واضطر سكومة لقبول عرض الكوكب المراكشي لإنقاذ موسمه الكروي، بعد نهاية الميركاتو الصيفي في القسمين الأول والثاني. ويأتي تعاقد الكوكب مع سكومة، بعد انتهاء عقدهأكمل القراءة »
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