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الرياضة

الوداد يتخلص من ديونه تدريجيا

منذ دقيقة واحدة
وضع سياسة جديدة لترشيد النفقات وتجنب النزاعات تخلص الوداد من ديون لاعبين سابقين، وبات قريبا من تحقيق توازن مالي في ميزانيته، بالنظر إلى مداخيله من الإشهار والأرباح المحققة من وراء جني الألقاب في الفترة الأخيرة. وذكر مصدر مطلع أن حامل اللقب، سدد ديون المالي سليمان سيسوكو الذيأكمل القراءة »

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