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اذاعة وتلفزيون

بهلول بمهرجان شفشاون

منذ دقيقتين
عبر الممثل هشام بهلول عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في فعاليات مهرجان شفشاون الدولي لفيلم الطفولة ، في نسخته العاشرة. واختارت إدارة المهرجان بهلول رئيسا شرفيا لها، والتي عرفت كذلك مشاركة عدة أسماء لامعة في مجال التمثيل منها محمد مفتاح، الذي نشر صورة رفقته على حسابه الرسمي علىأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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