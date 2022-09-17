الأولى
أعداء الاستثمار
قد لا تتسع صفحات هذه الجريدة لعرض قصص مؤلمة لمستثمرين مغاربة وأجانب ورجال أعمال وأصحاب مشاريع وأفكار وعقارات، يتعرضون إلى أسوأ المعاملات في الإدارات العمومية، ومصالح تسليم الرخص والشهادات والوثائق. حكاياتٌ أقرب إلى الخيال، يلزمك وقت طويل لاستيعابها، وأنت تستمع، مثلا، إلى صاحب مشروع بملايين الدراهم، يقف،أكمل القراءة »
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