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الماء بالساعة في أكتوبر
أربعة سدود جفت تماما وتسعة انخفضت حقينتها إلى ما دون 10 في المائة وصل مخزون أغلب السدود إلى الخطوط الحمراء، حسب بيانات الوضعية اليومية لوزارة التجهيز، الصادرة أول أمس (الخميس)، إذ حملت الجداول الخاصة بالسدود الكبرى أرقاما مقلقة أبرزها أن أربعة سدود جفت تماما، وهي محمد الخامسأكمل القراءة »
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