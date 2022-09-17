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الماء بالساعة في أكتوبر

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This picture shows a view of the Abdelmoumen dam, some 60 kilometres from Morocco's coastal city of Agadir, on October 23, 2020. - The Moroccan authorities have diverted water from the dams that irrigated farms to residential areas, in order to guarantee a supply to nearly a million people, as drought bites increasingly hard. Water levels in reservoirs stood at an average of 37 percent of capacity at the end of October, down from nearly 46 percent from a year ago. But around Agadir, the capital of the Souss-Massa region and rich in citrus fruits and seasonal vegetables, water levels are even lower. (Photo by FADEL SENNA / AFP)
أربعة سدود جفت تماما وتسعة انخفضت حقينتها إلى ما دون 10 في المائة وصل مخزون أغلب السدود إلى الخطوط الحمراء، حسب بيانات الوضعية اليومية لوزارة التجهيز، الصادرة أول أمس (الخميس)، إذ حملت الجداول الخاصة بالسدود الكبرى أرقاما مقلقة أبرزها أن أربعة سدود جفت تماما، وهي محمد الخامسأكمل القراءة »

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