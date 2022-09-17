الأولى
فضيحة منع برلمانيين من التحقيق تتفاعل
القضية في طريقها إلى القضاء وحراس مجازر البيضاء مهددون بالسجن حصلت تطورات لم تكن تخطر على بال حراس سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء، الذين منعوا نوابا، أعضاء مهمة استطلاعية مؤقتة شكلها مجلس النواب للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا، من زيارة مجازر المدينة نفسها. ولمأكمل القراءة »
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