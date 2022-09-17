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“كوبالا” يورط أمنيين

منذ 35 ثانية
يبدو أن ملف مهرب المخدرات الملقب بـ”كوبالا” مازال يحمل في طياته العديد من المفاجآت، التي من شأنها أن تطيح بالعديد من الرؤوس. فبعد أن تم إيقاف المهرب المذكور في المياه البحرية لمدينة سبتة خلال العشرية الأولى من غشت الماضي، رفقة صهره المسمى محمد والمعروف بلقب “باكيري”، منأكمل القراءة »

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منذ 35 ثانية


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