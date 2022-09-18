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حوادث

اعتقال مروجي مخدرات بتازة

منذ 3 ساعات
أودع شخصان في عقديهما الثالث والرابع، مساء الخميس الماضي، السجن المحلي بتازة، بعد اعتقالهما متحوزين بكمية مهمة من المخدرات على متن سيارة خفيفة حجزت وأودعت في المحجز البلدي بأمر من النيابة العامة بابتدائية المدينة التي تابعتهما في حالة اعتقال. ويواجه المتهمان تهم “الحيازة والاتجار في المخدرات ونقلهاأكمل القراءة »

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منذ 3 ساعات


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