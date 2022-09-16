وطنية
عودة العلاقات بين المغرب والجزائر
نحن في حاجة إلى أدوار حكماء من الجانبين لصناعة الجسور بين البلدين بقلم: الدكتور خالد الشرقاوي السموني (*) بعض السياسيين والإعلاميين والمثقفين من المغرب والجزائر يصبون الزيت على النار، بل أحيانا يلوحون بنشوب حرب قادمة بين البلدين. ألا يساهم هؤلاء في تأجيج التوترات بين المغرب والجزائر وتعميق الجراح وتعقيد كلأكمل القراءة »
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