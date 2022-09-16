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وطنية

عودة‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬المغرب‭ ‬والجزائر

منذ 5 ثواني
خالد‭ ‬الشرقاوي‭ ‬السموني
نحن‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬أدوار‭ ‬حكماء‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭ ‬لصناعة‭ ‬الجسور‭ ‬بين‭ ‬البلدين‮ ‬ بقلم‭: ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬الشرقاوي‭ ‬السموني‭ (*)‬ ‮ ‬بعض‭ ‬السياسيين‭ ‬والإعلاميين‭ ‬والمثقفين‭ ‬من‭ ‬المغرب‭ ‬والجزائر‭ ‬يصبون‭ ‬الزيت‭ ‬على‭ ‬النار،‭ ‬بل‭ ‬أحيانا‭ ‬يلوحون‭ ‬بنشوب‭ ‬حرب‭ ‬قادمة بين‭ ‬البلدين‭. ‬ألا‭ ‬يساهم‭ ‬هؤلاء‭ ‬في‮ ‬تأجيج‭ ‬التوترات‮ ‬بين‭ ‬المغرب‭ ‬والجزائر‭ ‬وتعميق‭ ‬الجراح‭ ‬وتعقيد‭ ‬كل‭أكمل القراءة »

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