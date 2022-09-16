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الصباح الفني

كيداري تدخل القفص الذهبي

منذ 24 ثانية
أعلنت الممثلة جيهان كيداري، دخولها القفص الذهبي، دون أن تكشف عن هوية  زوجها  أو صورته. ونشرت كيداري، على صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، صورا من عقد قرانها، أرفقتها بتعليق جاء فيه “الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات”، لتنهال عليها التهاني من قبل جمهورها وزملائها في الوسط الفني. وفي سياق متصل،أكمل القراءة »

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منذ 24 ثانية


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