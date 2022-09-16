fbpx
الرياضة

الإفراج عن رخص تسعة لاعبين لـ “الماص”

منذ 14 ثانية
سيكونون حاضرين في مباراة شباب السوالم تمكن المغرب الفاسي من تأهيل تسعة من لاعبيه الجدد الذين تعاقد معهم خلال مرحلة الانتقالات الصيفية، وسيكون بإمكانهم المشاركة في مباراة غد (السبت) أمام شباب السوالم، بالمركب الرياضي بفاس، لحساب الدورة الثالثة من منافسات القسم الأول. وخاض “الماص” الدورتين الأولى والثانيةأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 14 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.