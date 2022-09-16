الرياضة
الإفراج عن رخص تسعة لاعبين لـ “الماص”
سيكونون حاضرين في مباراة شباب السوالم تمكن المغرب الفاسي من تأهيل تسعة من لاعبيه الجدد الذين تعاقد معهم خلال مرحلة الانتقالات الصيفية، وسيكون بإمكانهم المشاركة في مباراة غد (السبت) أمام شباب السوالم، بالمركب الرياضي بفاس، لحساب الدورة الثالثة من منافسات القسم الأول. وخاض “الماص” الدورتين الأولى والثانيةأكمل القراءة »
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