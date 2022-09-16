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وطنية

“سفيرة” جديدة لإسرائيل في الرباط

منذ 16 ثانية
علمت «الصباح»، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، اختارت ألونا فيشر كام، لتشغل منصب مديرة مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، خلفا لدافيد غوفرين، المدير السابق، الذي تم استدعاؤه أخيرا للتحقيق معه بخصوص بعض التهم المنسوبة إليه، ومن بينها التحرش الجنسي والسرقة. وأكد مصدر موثوق، في اتصال مع «الصباح» أنأكمل القراءة »

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منذ 16 ثانية


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