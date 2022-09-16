الرياضة
ثورة في منافسات الشمال
بطولة عصبة طنجة تطوان الحسيمة تنطلق في 8 أكتوبر أثارت قرارات أول اجتماع عقده المكتب المديري لعصبة طنجة تطوان الحسيمة لكرة القدم جدلا وسط أندية العصبة، يتعلق بنظام النزول بالنسبة للقسمين الممتاز والأول. وأقرت نظاما جديدا في تقسيم منافسات البطولة، يضم المجموعتين، “ألف” وتتكون من 11 فريقا،أكمل القراءة »
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