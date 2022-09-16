اذاعة وتلفزيون
أفلام في الهواء الطلق
أعلنت إدارة المعهد الثقافي الفرنسي بالبيضاء عن تنظيم برنامج سينمائي متنوع ل”السينيفيليين” للأطفال والآباء، رغبة منها في تمديد أجواء فصل الصيف ومايرافقها من احتفالات فنية. وخصصت الإدارة نفسها ثلاث سهرات للعروض في الهواء الطلق، ابتداء من الساعة الثامنة والنصف مساء، وستنطلق بعرض فيلم “الميمات الثلاث، قصة ناقصة”،أكمل القراءة »
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