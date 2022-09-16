الرياضة
السريع “يستقر” بخريبكة
يستقبل سريع وادي زم، غدا (السبت)، ضيفه سطاد المغربي، بملعب الفوسفاط بخريبكة، لحساب الدورة الثانية من بطولة القسم الثاني. ويواصل سريع وادي زم الاستقبال بملعب الفوسفاط بخريبكة، نظرا لإغلاق ملعبه، ولقرب المسافة. وخاض سريع وادي زم 30 مباراة خلال الموسمين الماضيين، في بطولة القسم الأول، بملعب الفوسفاطأكمل القراءة »
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