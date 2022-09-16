الرياضة
معد بدني جديد ببرشيد
أنهى يوسفية برشيد، تركيبة طاقمه التقني، بضم المعد البدني مصطفى الفريتي الذي التحق بالتداريب، استعدادا لمباراة جمعية سلا، التي تجرى بعد غد (الأحد)، بملعب أبو بكر عمار، لحساب الدورة الثانية من بطولة القسم الثاني. ونجح يوسفية برشيد في سد الخصاص على مستوى الإعداد البدني، بجلب الفريتي الذيأكمل القراءة »
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