الصباح الفني
تسكت وفستان الزواج
انتشرت صور جديدة للفنانة ابتسام تسكت، في مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها بفستان زفاف أبيض، رفقة شاب حرصت على إخفاء ملامحه، دون أن تكشف أي تفاصيل أخرى. ويأتي انتشار هذه الصور بالتزامن مع الصورة التي انتشرت لزميلها الفنان مهدي موزين، الذي ظهر وهو يقدم خاتم الخطوبة لفتاةأكمل القراءة »
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