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مجتمع

ورطة‭ ‬حمامات‭ ‬تركية‭ ‬بمجلس‭ ‬البيضاء

منذ 9 ثواني
تلاعب‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مسطرة‭ ‬المنافع‭ ‬والمضار‭           (‬أرشيف‭)‬
احتجاجات‭ ‬سكان‭ ‬على‭ ‬احتلال‭ ‬حديقة‭ ‬إقامة‭ ‬وطابقيها‭ ‬الأرضي‭ ‬والسفلي‭ ‬برخصة‭ ‬مشبوهة كشفت‭ ‬احتجاجات‭ ‬سكان‭ ‬حي‭ ‬لكريمات‭ ‬بتراب‭ ‬مقاطعة‭ ‬عين‭ ‬الشق‭ ‬بالبيضاء،‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬تسليم‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬رخصة‭ ‬حمام‭ ‬تركي‭ ‬في‭ ‬الطابق‭ ‬الأرضي‭ ‬لإقامة،‭ ‬بعدما‭ ‬بيعت‭ ‬كل‭ ‬شققها‭ ‬منذ‭ ‬مدة،‭ ‬النقاب‭ ‬عن‭ ‬ريع‭ ‬رخص‭ ‬تدر‭ ‬على‭ ‬أصحابها‭ ‬أرباحا‭أكمل القراءة »

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