مجتمع
ورطة حمامات تركية بمجلس البيضاء
احتجاجات سكان على احتلال حديقة إقامة وطابقيها الأرضي والسفلي برخصة مشبوهة كشفت احتجاجات سكان حي لكريمات بتراب مقاطعة عين الشق بالبيضاء، على قرار تسليم السلطات المحلية رخصة حمام تركي في الطابق الأرضي لإقامة، بعدما بيعت كل شققها منذ مدة، النقاب عن ريع رخص تدر على أصحابها أرباحاأكمل القراءة »
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