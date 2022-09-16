الصباح الفني
“العين بالعين” في “الطوندونس”
استطاعت أغنية “العين بالعين” للمغنيين عثمان بلبل وبدر أخلوف، أن تدخل قائمة الاغاني الأكثر مشاهدة على “يوتوب”، وهي الأغنية التي طرحت على القناة الرسمية للمغني زهير البهاوي. وتكلف بلبل بكتابة كلمات الأغنية، فيما لحنها زهير بهاوي أما التوزيع فحمل توقيع محمد شريف، وصورت على طريقة فيديو كليب من توقيعأكمل القراءة »
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