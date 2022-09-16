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وطنية

رئيسة استخبارات إسبانيا في ضيافة حموشي

منذ 14 ثانية
استقبل عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، صباح أمس (الخميس) بالرباط، إسبيرانزا كاستيليرو لمازاريس، كاتبة الدولة ومديرة المركز الوطني للاستخبارات بالمملكة الإسبانية. وذكر بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذا اللقاء يأتي على هامش زيارة العمل التي تقوم بها كاتبة الدولة ومديرةأكمل القراءة »

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منذ 14 ثانية


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