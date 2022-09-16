وطنية
الضرائب استخلصت 17 ألف مليار
زيادة في الموارد الجبائية بنسبة 20 في المائة في ثمانية أشهر الأولى من السنة استخلصت الضرائب، خلال ثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، من المغاربة 172 مليارا و975 مليون درهم (أزيد من 17 ألف مليار سنتيم)، مسجلة زيادة بنسبة 20.4 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا