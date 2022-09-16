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وطنية

الضرائب استخلصت 17 ألف مليار

منذ 13 ثانية
زيادة في الموارد الجبائية بنسبة 20 في المائة في ثمانية أشهر الأولى من السنة استخلصت الضرائب، خلال ثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، من المغاربة 172 مليارا و975 مليون درهم (أزيد من 17 ألف مليار سنتيم)، مسجلة زيادة بنسبة 20.4 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنةأكمل القراءة »

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منذ 13 ثانية


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