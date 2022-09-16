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الصباح الفني

الصديقي وعيد ميلاد ابنتها

منذ 14 ثانية
  احتفت الفنانة سحر الصديقي بعيد ميلاد ابنتها رزان الرابع، ونشرت مجموعة من الصور على حسابها الرسمي على “إنستغرام”. وبهذه المناسبة قالت الصديقي في رسالة وجهتها إلى ابنتها “ابنتي نصفي الثاني، روحي، كل خطوة تقومين بها في هذه الحياة أقوم بها معك، وكل لحظة تشعرين فيها بالألمأكمل القراءة »

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منذ 14 ثانية


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