الصباح الفني
الصديقي وعيد ميلاد ابنتها
احتفت الفنانة سحر الصديقي بعيد ميلاد ابنتها رزان الرابع، ونشرت مجموعة من الصور على حسابها الرسمي على “إنستغرام”. وبهذه المناسبة قالت الصديقي في رسالة وجهتها إلى ابنتها “ابنتي نصفي الثاني، روحي، كل خطوة تقومين بها في هذه الحياة أقوم بها معك، وكل لحظة تشعرين فيها بالألمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا